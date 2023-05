GP Mónaco F1: McLaren nos pontos, mas… | AutoSport

A McLaren terminou com ambos os pilotos nos pontos e somou pontos importantes numa época em que têm sido escassos. Mas apesar de ter sido um fim de semana positivo, tendo em conta o que tem acontecido à estrutura de Woking desde o Grande Prémio do Bahrein, foi visível a dificuldade em colocar ambos os pilotos dentro dos pontos, mostrando claramente que o MCL60 não é uma máquina ainda por lutar com a Alpine pelo quinto posto do mundial de construtores.

Até à chegada da chuva, Lando Norris tinha dificuldade em chegar a Yuki Tsunoda, que seguiu até à volta 66 no nono lugar. Quando começou a chover, o ritmo do McLaren foi melhorando, passando a ser um dos carros mais rápidos naquelas condições e com pneus intermédios, enquanto Tsunoda se queixava de problemas de travões. O piloto japonês disse no final que a chuva deixou a olho nu os problemas de travões de sempre do seu carro. Primeiro ultrapassou Lando Norris e depois, Oscar Piastri, aproveitando os pneus de chuva e a pequena zona de DRS para relegar o japonês para fora dos pontos.

Durante todo o fim de semana os pilotos tiveram bem, Piastri mostrou inteligência durante a corrida e Norris, excetuando o erro na qualificação, esteve com um bom ritmo em todas as sessões, por isso os três pontos parecem pouco, mas é o possível com o carro que neste momento têm.

Foto: Martin Trenkler