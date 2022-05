GP Mónaco F1: McLaren em boa forma, ‘promete’ repetir 2021 | AutoSport

Muitos se lembram do que foi a prestação da McLaren o ano passado no Mónaco quando não se ‘dava muito’ por eles, mas Lando Norris colocou o carro em quinto lugar na grelha antes de converter isso num pódio surpresa.

Apesar desse bom resultado, a equipa está cautelosa com o regresso este ano, mas os primeiros sinais são positivos. Lando Norris foi quinto em cada sessão de treinos livres, o que é ainda mais impressionante dado que ainda não recuperou totalmente da amigdalite que padece.

A McLaren está a cerca de meio segundo da Ferrari, com pouco combustível, e em quinto, em séries longas de voltas, com o carro cor de papaia a ser o segundo melhor em termos de velocidade média nas curvas.

Enquanto Daniel Ricciardo perdeu a maior parte do segundo treino livre na sequência de um acidente, ele e a equipa permanecem otimistas e sentem que podem competir solidamente pela Q3, sendo Lando Norris o principal candidato a isso, e à luta, seguramente com a Mercedes, talvez mesmo com o segundo Red Bull ou Ferrari. Vamos ver.