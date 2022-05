GP Mónaco F1, Max Verstappen: “vou fazer a dança da chuva” | AutoSport

Max Verstappen terminou a sessão de qualificação do GP do Mónaco com o quarto melhor tempo e vai largar, ao que tudo indica, da segunda linha da grelha de partida com Sergio Pérez ao seu lado.

O piloto foi sempre o quarto mais rápido do primeiro treino com queixas na afinação do RB18 desde essa altura, no entanto o líder do campeonato admitiu que o carro esteve melhor na qualificação.

“Penso que o carro esteve um pouco melhor, mas ainda assim não como eu queria que estivesse. Faltou sempre um pouco de aderência no carro e na qualificação esteve melhor e estava a procurar encontrar os limites, a puxar mais”, afirmou o piloto ao microfone da SportTV. “Na última volta até estava a fazer um tempo um pouco melhor, mas claro, bandeira vermelha é um risco aqui. Não digo que seria uma volta para a pole position, mas talvez pudéssemos ser segundos, porque de quarto para segundo a diferença era curta”.

Verstappen explicou que a equipa tentou uma afinação diferente para a qualificação, mas as melhores sensações no carro foram sentidas no primeiro treino. “Tentamos algumas coisas diferentes. Estava contente no primeiro treino, mas nunca voltamos a essa sensação depois disso. Temos que perceber o que aconteceu”. Com previsão de chuva para amanhã, e saindo da quarta posição da grelha, Max Verstappen espera que as condições meteorológicas baralhem a estratégia da corrida. “Acho que vou fazer a dança da chuva, porque sair de quarto não é grande coisa”, concluiu Verstappen.