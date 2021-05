GP Mónaco F1, Max Verstappen: “Somos demasiado lentos” | AutoSport

Max Verstappen não ficou muito otimista no final do segundo treino livre do dia. O piloto da Red Bull admitiu que falta ritmo e ficou surpreendido com os Ferrari que lideraram a tabela:

“Somos demasiado lentos”, disse Verstappen à Sky Sports F1. “Por isso precisamos realmente de encontrar algum ritmo e otimizar os tempos de volta. Estamos longe de conseguir setores ótimos e as sensações no carro não foram boas. Normalmente estou bastante confortável no carro, muito facilmente chego a um ritmo, mas desta vez está a demorar demasiado tempo e não me agrada nada. Talvez, até agora, esteja a ser o fim-de-semana mais difícil”.

“Estou surpreendido como a Ferrari é competitiva, mas penso que apenas mostra que somos bastante fracos”, explicou Verstappen. “Eles estão muito bem e nós estamos muito fracos. Claro que amanhã temos um dia livre para olhar para as coisas, mas tem de ser muitas coisas se queremos realmente mudar o rumo das coisas”.