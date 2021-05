GP Mónaco F1, Max Verstappen: “Há a sensação de redenção” | AutoSport

Nunca tinha terminado no pódio no Mónaco e hoje finalmente conseguiu alcançar o tao desejado sucesso. Max Verstappen venceu de forma clara e é o novo líder do campeonato.

Numa corrida que pareceu sempre controlada, Verstappen admite que manter o foco foi sempre o mais difícil e que esta vitória serve de redenção pelas outras passagens falhadas pelo Mónaco:

“Claro que parece sempre sob controlo”, disse ele. “Mas manter o foco durante tantas voltas, essa é a parte mais difícil porque é fácil relaxar um pouco quando se está na liderança e é fácil cometer um erro. Por isso é preciso manter a concentração e o foco na pista. Penso que o ritmo foi muito controlado porque sempre que alguém tentou pressionar um pouco em termos de tempos de volta, pudemos responder e fazer a diferença crescer “.“O Bottas começou a ter problemas com pneus e todo o tempo pudemos aumentar a diferença”, disse Verstappen. “Por isso, claro, estou muito satisfeito com isso. É bom. Nunca estive no pódio e , logo na primeira vez, uma vitória. Há a sensação de redenção para todas as outras corridas aqui”.