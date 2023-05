GP Mónaco F1, Max Verstappen: “Foi uma corrida difícil” | AutoSport

Max Verstappen manteve-se na liderança do pelotão desde o arranque até à última passagem pela linha de meta, vencendo o Grande Prémio do Mónaco com uma confortável vantagem sobre o segundo classificado, Fernando Alonso. No entanto, o piloto neerlandês salientou as dificuldades que sentiu com ainda antes de chover e depois para manter a diferença para o seu mais direto adversário.

“Foi uma corrida difícil, porque começamos com os pneus médios e o Fernando [Alonso] com os duros. Não queríamos ter de parar tão tarde, mas teve de ser porque ia chover e não sabíamos o que podia acontecer. Os pneus começaram a ter granulação e tive de passar algumas voltas nessa fase, consegui recuperar algum ritmo depois, mas foi complicado de pilotar na mesma”, explicou Verstappen. “Quando começou a chover, cada volta mais e mais, tomamos a decisão de trocar para os intermédios. Quando estamos na liderança com uma boa vantagem não queremos forçar demasiado nestas condições, mas também não queremos perder muito tempo. É difícil gerir com este cenário. Ainda toquei nas barreiras algumas vezes, mas é o Mónaco”.

Após a sua quarta vitória da temporada, Verstappen consolidou a liderança no campeonato. “É muito bom ganhar aqui, ainda para mais com as condições de chuva e poder somar mais pontos para a equipa”, concluiu.

