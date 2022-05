GP Mónaco F1, Max Verstappen: “fizemos as melhores escolhas estratégicas” | AutoSport

Max Verstappen não conseguiu somar mais uma vitória em corrida, mas subiu ao pódio num GP onde nunca esteve à vontade com o RB18 como noutras ocasiões. O neerlandês destacou as opções estratégicas da sua equipa como fundamentais para o resultado na corrida do Mónaco.

“Fiz o melhor que pude depois de ontem ter ficado bloqueado com a bandeira vermelha. Como equipa fizemos as melhores escolhas estratégicas, para ficarmos à frente dos Ferrari. Penso que podemos ficar contentes com o domingo, depois de uma corrida caótica com as bandeiras vermelhas e tudo o mais, consegui aumentar a vantagem no campeonato, por isso é positivo”, salientou Verstappen.

Sobre a terceira vitória na Fórmula 1 do seu companheiro de equipa, o campeão do mundo de 2021 admitiu ter ficado contente. “Foi um resultado fantástico para o Checo [Sergio Pérez], estou muito contente por ele”.