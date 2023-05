GP Mónaco F1, Max Verstappen: “é preciso arriscar e dar tudo por tudo” | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 depois de um último esforço espetacular na Q3. Fernando Alonso tinha registado um muito bom tempo na sua tentativa, um pouco antes de Verstappen, e por isso o neerlandês teve de arriscar.

Como resumiu na entrevista pós-qualificação, Verstappen vinha a perder tempo para Alonso na sua última tentativa e por isso, tudo se decidiu no último setor. Raspou e bateu nas barreiras, mas foi o suficiente para reservar o primeiro lugar da grelha na corrida de amanhã.

“Estou muito contente. Sabíamos que seria muito complicado para nós e ontem não foi o melhor início, mas continuamos a melhorar. Em qualificação é preciso arriscar e dar tudo por tudo. O primeiro setor não foi o melhor e penso até, que fui muito cauteloso na curva 1 e sabia que estava atrás, esforcei-me mais, bati em algumas barreiras, mas estou muito satisfeito por estar na pole aqui, pela primeira vez”, comentou o piloto da Red Bull.

Verstappen não parece muito preocupado com o ritmo de corrida do carro nas ruas do Mónaco, mas antes com o que pode acontecer, e é muito, durante as 78 voltas da prova. “Precisamos de uma partida limpa, é um pequeno arranque, mas no Mónaco podem acontecer muitas coisas, Safety Car, chuva… é só escolher. Há sempre algum caos, mas acho que em termos de ritmo de corrida o carro é rápido e não será esse o problema, basta ter uma corrida limpa e sem confusões”, disse.