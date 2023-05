GP Mónaco F1: Max Verstappen domina até meio da corrida | AutoSport

Max Verstappen começou a corrida do Grande Prémio do Mónaco com pneus médios montados no RB19 que partiu da pole position, enquanto Fernando Alonso, ao seu lado na grelha de partida, arrancou com pneus duros. Esteban Ocon partiu de pneus médios e Carlos Sainz com duros. Lewis Hamilton começou com pneus médios e Charles Leclerc, Pierre Gasly e George Russell começam com os duros.

Sem qualquer ataque ocorrido na curva 1 após o arranque, tudo ficou mais apertado na zona do gancho do hotel, quando Nico Hülkenberg tocou no Williams de Logan Sargeant na ultrapassagem, e logo depois, Lance Stroll tocou na traseira do traçado e depois do gancho foi tocado ainda na asa dianteira pelo Williams do norte-americano. O piloto da Haas foi penalizado pelo contacto com Sargeant.

Sergio Pérez, Hülkenberg e Zhou Guanyu pararam nas boxes no final da volta 1, passando todos a rodar com pneus duros. Entre os seis primeiros, as posições permaneciam inalteradas ao fim da primeira volta.

Na volta 11, Carlos Sainz estava mais próximo de Esteban Ocon, mas precipitou-se na zona da travagem da chicane e tocou na traseira do Alpine, danificando a asa dianteira. A equipa decidiu não parar o piloto espanhol.

Kevin Magnussen viu um pouco da porta aberta por Logan Sargeant, na entrada para o gancho e ultrapassou o piloto da Williams por dentro. O norte-americano perdeu a concentração nessa volta (18), visto que em La Rascasse foi ultrapassado por Lance Stroll e depois por Pérez. Os Williams estavam numa má altura da corrida, com Alexander Albon foi ultrapassado no gancho por Valtteri Bottas. Logo depois, também Hülkenberg deixou para trás Logan Sargeant. Pararam os dois carros da equipa de Grove pouco depois.

Sem muito para ver até meio da corrida na frente do pelotão, a luta entre Carlos Sainz e Esteban Ocon foi a situação que mais animou a corrida do Principado, além das trocas referidas acima na cauda do pelotão. O bluff da Ferrari, chamando Sainz duas vezes à box para depois cancelar a ordem, não surtiu qualquer efeito sobre a Alpine e Ocon.

No final da volta 32, Ocon entrou para o pitlane para trocar os pneus médios por duros, mas a paragem demorou muito tempo e o francês perdeu muito tempo para o seu adversário. O piloto da Ferrari parou na volta seguinte, mas mesmo assim, não conseguiu passar Ocon e ainda tem que continuar a corrida com pneus médios.

Sergio Pérez teve duas situações na mesma zona, na chicane, primeiro com Lance Stroll – quando tentou ultrapassar o canadiano aproveitando a dobragem de Max Verstappen – e com Kevin Magnussen depois, desta feita com danos sofridos na frente do RB19. O piloto mexicano ultrapassou Stroll pela escapatória, argumentando que foi empurrado para fora de pista pelo adversário, mas algum tempo depois, tocou na traseira do Haas de Magnussen, queixando de um ‘brake test’. Teve de entrar na box para trocar o componente danificado, regressando à pista com pneus médios e na 19º posição. Depois da qualificação difícil, a corrida não está a ser melhor para o piloto mexicano da Red Bull.

