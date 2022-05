GP Mónaco F1: Max Verstappen com dificuldades na curva 1, revelou Horner | AutoSport

Max Verstappen terminou ambas as sessões de treinos do primeiro dia do GP do Mónaco com o quarto tempo, tendo sido batido pelos dois pilotos Ferrari e o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez.

O líder do campeonato não está contente com a afinação do RB18, principalmente numa das curvas do traçado monegasco, revelou Christian Horner.

“É apenas a curva 1 neste momento”, explicou o chefe da equipa Red Bull. “Essa é a única parte que precisamos melhorar. Tentámos algumas mudanças na afinação no que não estava tão satisfeito com o carro como na primeira sessão. Tenho a certeza que conseguimos isso, mas o Checo [Sergio Pérez] teve uma sessão muito boa e esteve confiante muito rapidamente. Penso que é uma curva onde não tem sido totalmente feliz, tanto esta manhã como nesta última sessão, mas temos muitos dados e estou certo de que podemos melhorar isso para amanhã”.

Os Ferrari bateram os dois pilotos da Red Bull no segundo treino e Horner admitiu que podem ser difíceis de bater em qualificação.

“Nesta sessão, mostraram muita velocidade”, salientou o responsável da Red Bull. “Não sabemos que modos de motor estiveram a funcionar, obviamente, mas parecem muito competitivos. Penso que há algumas áreas do carro que podemos melhorar, mas vamos ver se amanhã a essa hora nos podemos aproximar deles”.