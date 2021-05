GP Mónaco F1, Mattia Binotto: “Não arriscamos com a caixa de velocidades” | AutoSport

Tudo parecia encaminhado para que Charles Leclerc saísse da pole na corrida de hoje e a Ferrari estava confiante que a caixa de velocidades do carro do monegasco tinha aguentado o embate de ontem. Mas na ida para a grelha, Leclerc sentiu um problema no carro, que se revelou terminal.

Mattia Binotto confirma que a equipa não arriscou e que a caixa estava em perfeitas condições para fazer a corrida:

“Precisamos compreender plenamente o que aconteceu. A questão está no eixo de transmissão do lado esquerdo, não se trata da caixa de velocidades. A caixa de velocidades estava bem para a corrida. O que aconteceu está do outro lado do acidente, pode não estar relacionado com o acidente”, disse Binotto à Sky Sports.

“Vamos esperar para ver. Temos de analisar as peças e os dados para obter uma explicação. Não houve nenhuma aposta arriscada na caixa de velocidades, estamos plenamente confiantes de que estava bem para a corrida. Temos de analisar cuidadosamente. Esta foi uma área que não foi verificada porque não foi danificada”.