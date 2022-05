GP Mónaco F1: luta de três equipas pela pole position? | AutoSport

Apesar de já ter alcançado quatro pole positions esta época, não vai certamente ser uma tarefa fácil para Charles Leclerc fazer o mesmo este fim-de-semana. A Ferrari e a Red Bull ‘trocaram’ o carro mais rápido em diferentes pistas, e agora há uma nova ameaça a querer juntar-se às duas…

A Mercedes deu finalmente o passo em frente que ameaçava há algum tempo, com George Russell a qualificar-se em quarto e a terminar a corrida em terceiro em Espanha, enquanto Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido ao longo da distância desde o final da segunda volta até atingir ter problemas de fiabilidade tardiamente na corrida de Barcelona, tendo sido relegado para trás devido a um furo na primeira volta, depois de um toque com Kevin Magnussen.

Não só esse ritmo foi impressionante, como George Russell ‘afirmou’ a sua crença de que a Mercedes será ainda mais forte no Mónaco, onde a falta de velocidades elevadas deveria significar que as equipas estão a lutar menos com o porpoising do que em outros locais. Mas essa é uma área em que a Mercedes parece ter feito progressos claros, desbloqueando muito mais ritmo no carro.

Tem que se confirmar em pista, mas tudo indica que três equipas que chegam ao Mónaco a sentir que têm uma hipótese de lutar pela pole position. E como bem sabemos a corrida depende muito do que for a qualificação…