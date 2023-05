GP Mónaco F1, Lições: Esteban Ocon mostrou rasgo de génio | AutoSport

Foi duro – não querendo dizer que foi além do necessário – na defesa que fez da sua posição aos ataques que esteve sujeito por Carlos Sainz durante várias voltas. Esteban Ocon mostrou no Mónaco as qualidades que muitas vezes tem dificuldades em exprimir em pista. Em qualificação e em corrida esteve melhor do que Pierre Gasly e num traçado exigente como o Mónaco, isso é um argumento muito bom para qualquer piloto.

Parte da frustração de Sainz com a sua equipa, possivelmente deveu-se ao facto de ter sido incapaz de ultrapassar Ocon em pista. Bem tentou, algumas vezes não tão bem quanto isso, mas o francês soube sempre fechar a porta com o A523. Ainda existiu a dúvida se não teria que enfrentar os ataques de Lewis Hamilton no final da corrida, mas o piloto da Mercedes nunca teve sequer uma oportunidade.

Muito boa corrida de Ocon e uma boa prestação da Alpine, nunca se assustando com o ‘bluff’ fraquinho da Ferrari, quanto à paragem de Sainz.