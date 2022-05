GP Mónaco F1, Lewis Hamilton: “um fim de semana duro“ | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a ser batido pelo companheiro de equipa, num circuito onde o Toto Wolff tinha avisado que a equipa ia ter problemas e por isso arrancavam com expectativas baixas. Hamilton vai arrancar, se a ordem da grelha não sofrer alterações até amanhã, da oitava posição.

“Tem sido um fim de semana duro até agora. A última tentativa não foi nada boa”, admitiu Hamilton após a corrida em declarações para a SportTV. “Faltou ritmo em todos os setores. Com os ressaltos na pista, temos problemas de tração e velocidade em todos os sítios”.

O piloto, à semelhança do que Verstappen tinha dito anteriormente, salientou a importância da chuva que se espera para a hora da corrida.

“Faz muita diferença, espero que chova para a corrida. Está muito calor hoje e a pista está muito quente e os pneus slicks sobreaquecem. Espero que amanhã chova e nos dê mais oportunidades”, concluiu Hamilton.