GP Mónaco F1: Lewis Hamilton apontou o dedo à equipa | AutoSport

O dia de ontem foi francamente mau para Lewis Hamilton. O sétimo lugar conquistado na qualificação não é bom para as contas do título.

Hamilton não escondeu o seu desagrado no final do dia, em que o trabalho de toda a equipa não correspondeu ao que estamos habituados na Mercedes. Lewis Hamilton, descreveu as alterações feitas ao seu carro como um “desastre”:

“Há coisas que deveriam ter sido feitas que não foram feitas”, disse o campeão mundial após a sessão. “Não posso realmente dizer o que é. Mas do meu ponto de vista é um pouco frustrante. É o que é. Não posso dizer muito sobre isso. Também não quero ser crítico em relação à equipa, mas à porta fechada, vou ser”, admitiu ele. “Temos de trabalhar mais arduamente.

“Houve muitas mudanças que fizemos no carro depois do TL3 , porque o TL3 foi um desastre. Foi completamente na direção errada. Depois fizemos algumas alterações para tentar dar passos para trás e levar o carro para um lugar diferente e o carro ficou pior do que nunca. Acho que nos perdemos desde quinta-feira. “

Toto Wolff admitiu que o debriefing foi duro e que a equipa tem de analisar o que aconteceu:

“Acabámos de ter um debriefing muito produtivo e duro”, disse Toto Wolff aos repórteres, “e esses são exatamente os dias em que aprendemos mais. Esta equipa tem uma honestidade e transparência brutais e nós não acertámos as coisas”, admitiu ele. “Ainda não está completamente claro como todas as possibilidades de afinação estavam a interagir umas com as outras. Mas eu diria que não tivemos aderência suficiente… provavelmente ligado à temperatura dos pneus. Mais uma vez, precisamos de analisar isso, mas uma coisa é certa, não fomos competitivos. Não fornecemos ao Lewis o carro certo para ter a confiança”.

Questionado sobre os comentários de Hamilton, disse ele: “Quando se está em P7 no Mónaco, sabe-se muito bem que é potencialmente o fim do fim-de-semana, então desabafar a sua frustração é absolutamente correto. Ele é o primeiro a reconhecer e a pedir desculpa quando as coisas correm mal. Ele fez isso em público e em privado. Como grupo, penso que esse é um dos nossos grandes trunfos que nos tornou campeões no passado.“

“Houve um aspeto particular do aquecimento dos pneus que discutimos esta manhã [sábado] e na noite de quinta-feira onde poderíamos ter tomado uma direção diferente, uma direção que ele estava interessado em seguir, que nós não seguimos”.