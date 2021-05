GP Mónaco F1, Lando Norris: “Red Bull foi mais rápida” | AutoSport

Lando Norris fez uma análise mais detalhada no final da corrida do Mónaco. O piloto da McLaren estava radiante com o pódio conquistado:

“É uma sensação fixe”, disse Norris. “Não se sabe o quão fixe até se estar realmente lá, é incrível. É uma longa corrida, especialmente com o Pérez nas últimas voltas. Sei que se pode defender com relativa facilidade no Mónaco, mas ainda só há a pressão e vê-lo nos meus espelhos cada vez que faço uma curva é um pouco stressante”.

“No primeiro stint estivemos bem. No segundo tivemos um pouco mais de dificuldades com o pneu mais duro, mas tivemos um bom ritmo durante todo o fim-de-semana e hoje valeu a pena. Penso que o Red Bull é um pouco mais rápido do que nós, eles foram claramente mais rápidos”, acrescentou Norris.

“Mas como eu disse, é uma pista em que se pode defender com relativa facilidade, desde que se tenha atenção à curva 1 e 10.”

“Foi mais apenas gerir algumas coisas como o combustível, os pneus, coisas como aquelas que tornaram a minha vida muito mais complicada, mas é assim que as coisas são. É a forma como as corridas por vezes acontecem, mas valeu a pena, por isso não me estou a queixar”.

“Não estou a pensar no campeonato, isso é como um bónus adicional por agora”, explicou ele. “Momentos como hoje, Imola, a coisa mais importante é ver a equipa, como estão felizes, o seu trabalho árduo a compensar. É o nosso último ano para darmos realmente esse passo seguinte e nos aproximarmos da Red Bull, Mercedes e Ferrari, e dias como hoje provam isso. Mas também é muito motivante para a equipa assegurar-se, como ontem, a dois décimos da pole, se fizermos o carro um pouco melhor, podemos ser ainda mais fortes. Por isso, é fantástico. Muito obrigado a eles e vamos tentar continuar assim”.