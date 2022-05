GP Mónaco F1: Lando Norris falha conferência de imprensa | AutoSport

Lando Norris ainda não estará a 100% e falhou a conferência de imprensa de antevisão do GP do Mónaco. Recordamos que foi diagnosticado ao piloto britânico uma amigdalite durante o fim de semana passado em Espanha, conseguindo ainda assim terminar a corrida no oitavo posto.

Em comunicado, a McLaren espera que o piloto estaja em condições físicas para conseguir estar ao volante do MCL36 nas ruas do Mónaco.

“Esperamos que Lando esteja apto a conduzir, mas foi-lhe concedida uma isenção das funções na conferência de imprensa da FIA por razões médicas para assegurar que podemos concentrar-nos em garantir que está nas melhores condições possíveis para pilotar”, pode ler-se no comunicado da equipa de Woking.