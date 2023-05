GP Mónaco F1: Lance Stroll e Valtteri Bottas foram eliminados na Q2 | AutoSport

Enquanto Max Verstappen foi o piloto mais rápido da Q2, Oscar Piastri, Nyck de Vries, Alexander Albon, Lance Stroll e Valtteri Bottas foram eliminados na fase intermédia da qualificação. Lando Norris quase perdeu a oportunidade de passar à discussão pela pole position, depois de bater nas proteções do traçado monegasco. Os mecânicos trabalham no carro, sendo difícil que o britânico possa registar um tempo na Q3.

Quando o semáforo permitiu a entrada dos carros para os 15 minutos da Q2, Lewis Hamilton foi um dos primeiros a sair para a pista, mas era Max Verstappen quem liderava o pelotão.

Após as primeiras voltas rápidas, o neerlandês estava a liderar a tabela de tempos, 1:12.038s, com Pierre Gasly a rodar mais rápido do que Fernando Alonso e passava para o segundo posto. O piloto espanhol melhorou o seu anterior registo, passando para o segundo posto que pertenceu ao piloto da Alpine.

Quando a maioria dos pilotos parou nas boxes para trocarem de pneus, Verstappen manteve-se em pista e rodou uma volta num tempo ainda mais rápido. O piloto da Red Bull precisou de 1:11.908s para terminar a sua volta.

Numa boa volta, George Russell saltou para o terceiro posto da tabela de tempos a menos de 5 minutos do final da Q2, enquanto Lewis Hamilton ficou-se pelo décimo posto, com queixas sobre a suspensão do W14. Também Charles Leclerc completou uma boa volta, passando para o segundo posto e a 0.195s de Verstappen.

Lando Norris danificou o McLaren MCL60 na zona de Tabac depois de bater nas proteções do traçado, mas o problema do piloto britânico aconteceu à saída da chicane, quando bateu com o pneu dianteiro esquerdo nos rails, resultando na suspensão partida. De fora do pouco que faltava da Q2, Norris estava em perigo de ser eliminado, mas quem ficou de fora da Q3 foi Oscar Piastri, com o britânico a passar à fase seguinte e os mecânicos a tentarem resolver as questões no MCL60.

Após as últimas voltas rápida, eliminados foram, além de Piastri, Nyck de Vries, Alexander Albon, Lance Stroll e Valtteri Bottas.