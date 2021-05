GP Mónaco F1, Kimi Raikkonen: “Antigamente pilotos eram mais justos nas ultrapassagens” | AutoSport

Kimi Raikkonen recordou os tempos em que começou na F1 e afirmou que há muitas diferenças entre os comportamentos dos pilotos então, em comparação com o que vemos na atualidade.

O finlandês acredita que antigamente havia mais respeito e, por exemplo, a defesa das ultrapassagens era feita de forma menos agressiva:

“Penso que no passado, quando comecei, os pilotos eram mais justos”, disse ele aos repórteres no Mónaco. “Se estivesse a ultrapassar, não diria que que os adversários deixavam passar, mas talvez não fossem tão agressivos, de certa forma, ou bloqueassem tanto as tentativas. Não precisávamos de regras para este tipo de coisas naquele tempo. Obviamente, cada desporto mudou ao longo dos anos e faz parte. A grande diferença é que eles fazem uma regra para tudo. Há tantas regras que o que quer que se faça basicamente, é possível encontrar uma regra para isso. Se é bom ou mau para si, isso depende, obviamente, do que fez”.