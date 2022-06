GP Mónaco F1, Jos Verstappen: Red Bull “exerceu pouca influência para ajudar Max” | AutoSport

Ao contrário de Max Verstappen, que terminou a corrida do GP do Mónaco com um sorriso, mesmo que tenha sido Sergio Pérez a vencer, Jos Verstappen não ficou contente. Na opinião do pai do piloto, a Red Bull deu prioridade a Pérez com a sua estratégia e não trabalhou para o líder do campeonato.

“O terceiro lugar de Max [Verstappen] foi muito dececionante”, escreveu Jos Verstappen na sua coluna de opinião no website oficial do campeão do mundo de 2021. “Todos vimos que foi um fim de semana difícil para ele. Tudo começa com o carro, que simplesmente ainda não tem as características para o seu estilo de condução. O Max tem muito pouca aderência no eixo dianteiro. E especialmente no Mónaco, com todas as curvas lentas, precisa de um carro que vira muito rapidamente. Isso foi simplesmente difícil. A Red Bull conseguiu um bom resultado, mas ao mesmo tempo exerceu pouca influência para ajudar o Max a passar para a frente. Ter terminado em terceiro lugar, deve-se ao erro da Ferrari naquela segunda paragem de Charles [Leclerc]”.

Jos Verstappen defende que a corrida devia ter sido diferente para Max, que a equipa proporcionou todas as condições a Pérez e não ajudou o líder do campeonato, admitindo não conseguir ter uma opinião isenta por ser pai do piloto.

“O líder do campeonato, Max, não foi ajudado, nesse sentido, pela estratégia escolhida. Voltaram-se completamente o favor do Checo [Sergio Pérez]. Isso foi dececionante para mim, e teria gostado que tivesse sido diferente para o líder do campeonato. Pérez ganhou de facto a corrida, por causa da anterior paragem nas boxes. A equipa talvez possa explicar isso como uma aposta, mas já tinham visto, por exemplo em Gasly, que os intermédios eram a melhor opção naquela altura. Eu teria gostado que tivessem optado pelo Max, mas claro que não sou inteiramente objetivo”, concluiu o antigo piloto.