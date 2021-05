GP Mónaco F1: Helmut Marko irritado com Yuki Tsunoda | AutoSport

Yuki Tsunoda comprometeu o seu trabalho no segundo treino livre com um toque nas barreiras, o que deixou Helmut Marko irritado. O conselheiro da Red Bull mostrou o seu descontentamento aos jornalistas presentes.

“Dissemos-lhe mil vezes, no Mónaco tudo se resume a uma coisa: fazer muitas voltas e ele deveria aprender a mostrar alguma disciplina”, disse Marko.

O jovem japonês que no começo do ano foi um dos destaques pela sua velocidade tem agora enfrentando mares mais agitados com alguns erros dentro e fora de pista completamente normais para um estreante tão jovem.

Tsunoda, no entanto, foi rápido em apontar que o acidente no FP2 não foi a pior coisa que poderia ter acontecido, explicando que a mudança das condições da pista desempenhou um papel no seu acidente.

“Acho que não forcei muito na entrada da curva, acabei por perder o controlo no final”, explicou Tsunoda. “Penso que houve muita degradação e um par de rajadas de vento e perdi completamente a traseira entre as voltas 15 e 16, e tive de terminar a sessão. Tinha dois conjuntos de macios para sábado, por isso penso que não é o pior dos casos nem o fim do mundo. Apenas, tenho de me preparar mais para sábado e tentar juntar tudo”.