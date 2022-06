GP Mónaco F1, George Russell: “Não mostraram a minha ultrapassagem ao Lando” | AutoSport

Escrevemos anteriomente que não vimos tudo o que de mais importante aconteceu no GP do Mónaco, com a realização televisiva entregue à organização monegasca ao contrário do que acontece durante a época. Para além das ultrapassagens de Sebastian Vettel e da frustração de Charles Leclerc atrás de Alexander Albon, também não foi transmitida a ultrapassagem de George Russell a Lando Norris na luta pelo quinto posto.

“Não mostraram a minha ultrapassagem ao Lando, o que é um pouco decepcionante”, disse Russell ao Motorsport.com. “Saiu do pitlane à minha frente e cortou à minha frente e eu consegui ultrapassá-lo no piso molhado, o que foi bastante agradável.”

Ao falar com o canal britânico Sky, Russell acrescentou: “Pareceu bastante arriscado de dentro do carro para o Mónaco em condições húmidas, mas obviamente não suficientemente bom para o produtor de televisão. Fica para a próxima”.

A emissão do GP do Mónaco é da responsabilidade do Automobile Club de Monaco, ao contrário das outras corridas do calendário que são apresentadas pela própria realização de televisão da Fórmula 1.