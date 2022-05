GP Mónaco F1, George Russell: “Ainda estamos 0.3 ou 0.4 segundos atrás dos líderes” | AutoSport

George Russell voltou a assinar mais uma excelente prestação no Mónaco. O piloto da Mercedes conseguiu o quinto lugar, levando a melhor sobre Lando Norris e a certa altura da corrida foi mesmo o mais rápido em pista. No final Russell admitiu que foi uma corrida complicada, mas não disfarçou a satisfação de correr na Mercedes, de estar a ter boas prestações e mantém a fé que a equipa vai conseguir encontrar o que falta:

“Foi uma corrida muito complicada, com os adiamentos o que não torna nada fácil manter a concentração. Depois a transição dos intermédios para os slicks. Creio que fomos os mais rápidos em pista com os pneus duros, mas depois o último stint com os pneus médios, foi muito complicado. Tenho uma boa relação com o meu grupo de engenheiros, tenho um grupo de pessoas extremamente motivadas à minha volta. Estou a gostar de pilotar, competir. Estou a aproveitar corrida a corrida, claro que gostava de estar a lutar pelas primeiras posições. Baku vai mostrar um pouco mais do que o nosso carro pode fazer, mas temos de encontrar mais performance, ainda estamos 0.3 ou 0.4 segundos atrás dos líderes, mas tenho fé que a equipa vai encontrar o que falta para nos aproximarmos da Ferrari e Red Bull. “