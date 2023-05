GP Mónaco F1: Ferrari tem muito para analisar | AutoSport

A primeira chamada da Ferrari para a paragem de Carlos Sainz levou o piloto espanhol a contestar essa decisão, chegando mesmo a afirmar no final da corrida que poderiam ter optado por outra estratégia. Pode não ter sido a melhor decisão, porque a posição em pista era mais benéfica do que a tentativa de ‘overcut’ a Ocon, mas a equipa estava atenta ao que fazia Lewis Hamilton, que seguia atrás do piloto espanhol, e teve de responder à sua paragem, quando Sainz preferia continuar a pressionar o piloto francês da Alpine. Por isso, o piloto espanhol pode até nem ter tanta razão para estar chateado, pelo menos com essa decisão. Mas a Ferrari cometeu um erro quando esperou por chamar os seus pilotos para trocarem os pneus slicks por intermédios e além de Charles Leclerc e Sainz terem perdido tempo em pista, com muitas dificuldades em segurar o carro na pista já muito molhada, perderam tempo com a dupla paragem.

Depois da penalização a Leclerc na qualificação, numa falha em que culpa pode ser dividida entre o piloto e a equipa por não o avisar que Lando Norris se aproxima em volta rápida, há motivos para a Ferrari analisar todo o fim de semana e tirar daí ilações. Há muito para melhorar, porque o carro nem parece estar muito longe da Aston Martin, mas terminaram atrás de Red Bull, Fernando Alonso, Mercedes e Esteban Ocon.

Foto: Martin Trenkler