GP Mónaco F1, Ferrari protesta: Verstappen e Pérez atravessaram a linha de saída das boxes | AutoSport

A Ferrari protestou a Red Bull, e o facto de Max Verstappen e alegadamente também Sergio Pérez terem atravessado a linha amarela de saída do pitlane, algo que o diretor de corrida tinha referido nas suas notas ser expressamente proibido. Isso foi notado por muita gente e com o passar do tempo nada se ouviu relativamente a uma possível investigação e provavelmente por isso a Ferrari protesta. Mas a Red Bull alega que nada de contrário aos regulamentos foi feito.

No caso de Verstappen, tudo se passou na volta 22, quando o neerlandês surgiu em pista na tentativa de se manter à frente de Charles Leclerc. Ao que parece, também Sergio Pérez fez o mesmo. Ficou claro pelas repetições da TV que a linha amarela foi ultrapassada, mas o assunto não parece ter sido investigado pela FIA. No entanto, a FIA já anunciou que os dois pilotos da Red Bull foram convocados pelos comissários devido a esses incidentes.

Mattia Binotto disse aos microfones da Sky que: “pensamos que houve uma clara violação dos regulamentos dos dois Red Bull, por terem passado a linha amarela à saída das boxes”, disse.

A questão aqui terá a ver com cruzamento ou não. Há já algum tempo que ficou determinado que os pilotos se têm de manter sempre à direita da linha. A Red Bull diz que está confortável com o vídeos que viu. Vamos ver o que será decidido.