GP Mónaco F1: Ferrari mais rápida no segundo treino | AutoSport

Carlos Sainz já tinha deixado o aviso no primeiro treino, aviso que parece confirmar-se depois do que vimos no segundo treino. A Ferrari está forte e as ruas do Mónaco parecem favorecer os carros vermelhos. Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão seguido de Carlos Sainz.

Max Verstappen começou a destacar-se no início da sessão tal como Lewis Hamilton, com os dois favoritos ao título a fazerem exatamente o mesmo tempo, com Valtteri Bottas e Sergio Pérez por perto, sendo que Carlos Sainz tratou de continuar o bom trabalho do TL1. conquistando a vaga no top 3 pouco depois. À exceção de Sainz, todos usavam médios nesta fase.

A luta no meio da tabela era interessante, com Charles Leclerc a tentar recuperar o tempo perdido no TL1, seguido de Lando Norris e Pierre Gasly.

Verstappen conseguiu melhorar o seu registo na segunda tentativa, mas Hamilton tratou de melhorar em meio segundo o registo do neerlandês que apanhou trânsito na sua segunda volta rápida.

Carlos Sainz mantinha-se como um dos destaques com o segundo tempo, melhor que Verstappen, ficando atrás de Hamilton. Bottas e Pérez estavam no top 5.

Quando os Mercedes calçaram os macios, Bottas e Hamilton trataram de se instalar no topo da tabela, tal como vez Sainz pouco depois também com macios. Verstappen não conseguiu responder a Sainz e ficou-se pelo segundo lugar e Hamilton que na segunda tentativa com pneus mais macios não conseguiu melhorar o seu tempo. A Ferrari continuava a mostrar potencial e Leclerc fazia o terceiro tempo, quando faltava pouco mais de 20 minutos para o fim da sessão. Minutos depois o monegasco fez o melhor tempo e suplantou o seu colega de equipa.

Seguiram-se as simulações de corrida que diminuíram a intensidade da sessão, mas a dez minutos do fim Mick Schumacher bateu nas proteções em Massenet que o obrigou parar o carro na Nouvelle Chicane forçando a interrupção da sessão e ao final prematuro do segundo treino.

A Ferrari mantém-se como destaque do dia, com dois carros nos primeiros lugares da tabela de tempos e segundo os dados recolhidos, são mesmo os carros mais rápidos em ritmo de qualificação. Hamilton, Verstappen e Bottas que completam o top 5 e continuam a ser candidatos mas a Red Bull parece ter algum trabalho pela frente para encontrar o equilíbrio ideal para os seus carros. Lando Norris voltou a mostrar serviço e foi sexto, enquanto Daniel Ricciardo passou a sessão toda à procura do melhor compromisso, Pierre Gasly confirmou os bons apontamentos da primeira sessão Antonio Giovinazzi mostrou que talvez a Alfa Romeo possa tentar chegar aos pontos e Sebastian Vettel continua na luta pelo top 10. A Alpine voltou a desiludir e Nikita Mazepin pela primeira vez levou a melhor sobre o seu colega de equipa.