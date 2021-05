GP Mónaco F1: Ferrari igualou Mercedes em ritmo de corrida | AutoSport

Não foi apenas em ritmo de qualificação que a Ferrari se destacou nos dois primeiros treinos no Mónaco. A Scuderia mostrou-se muito competitiva também em ritmo de corrida o que pode abrir boas hipóteses para a equipa italiana.

O Mónaco não é uma pista que permita grandes ultrapassagens, pelo que o dia de hoje é provavelmente o mais importante. Um bom lugar na qualificação pode garantir um bom resultado no domingo, mas a lotaria do Mónaco por vezes troca-nos as voltas. Há que ter em conta os prováveis Safety Cars que podem permitir estratégias que mudem a face da corrida.

No que a tempos diz respeito a Red Bull mostrou um bom andamento nos stints mais longos, ajudada pela sua capacidade de colocar os pneus na temperatura ideal mais rapidamente que a concorrência. A Mercedes, que costuma conseguir poupar mais as borrachas ao longo das corridas, não ganha tanto com essa caraterística no asfalto do Mónaco e talvez por isso tenha ficado ligeiramente atrás dos Bull´s nos stints longos, com a Ferrari a ter um ritmo muito parecido aos flechas de prata.

A alguma distância surge a McLaren, como a quarta equipa com melhor ritmo de corrida, com a Aston Martin e a Alpha Tauri por perto. Neste capítulo a Alpine está longe do nível que mostrou nas últimas corridas e parece ter retrocedido no Principado.