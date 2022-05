GP Mónaco F1: Ferrari favorita para a pole-position | AutoSport

Ficou claro, decorridos que estão os dois primeiros treinos livres que a Ferrari é favorita a alcançar a pole position, mas falta ainda um treino antes da qualificação e as coisas podem mudar. No ano passado, a Ferrari tinha o melhor ‘pacote’ no Mónaco – depois de ter lutado por performance nas corridas anteriores – mas não conseguiu converter isso num triunfo. Agora em 2022, chegam com um pacote-vencedor, e com base nos treinos livres de sexta-feira, mais uma vez, é a Ferrari favorita a assegurar a pole e provavelmente a vencer. Será diferente esta época ou a mesma coisa do ano passado?

O favorito é o piloto da ‘casa’, Charles Leclerc, que liderou o segundo treino, apenas 0,044s à frente do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, mas um impressionante 0,379s mais rápido que o Red Bull mais próximo, que teve o pacote mais rápido em cada uma das duas últimas provas, Miami e Barcelona.

Analisados os números à lupa, essa vantagem parece mais pequena, mas continua a ser uma vantagem que faz com que os homens da Scuderia sejam os favoritos, não só para a pole position, mas também para bloquear a fila da frente. Com a ultrapassagens complicadas em Monte Carlo, metade do trabalho poderia ficar feito, desde que sejam fiáveis, é claro, amanhã. Portanto, como se percebe, tantas conjeturas, mas todas suportadas num pressuposto que pode não acontecer.

Embora ambos os pilotos tenham admitido que os carros de 2022 eram mais difíceis de ‘domar’ no Mónaco do que os seus predecessores, ficou claro que o F1-75 é competitivo. O ritmo a longo prazo da F1-75 foi também o melhor, embora apenas 0,08s acima do da Red Bull.