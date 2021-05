GP Mónaco F1: Ferrari de Charles Leclerc sem “danos graves” | AutoSport

Chegou a temer-se que o Ferrari de Charles Leclerc tivesse de trocar, por exemplo a caixa de velocidades e se isso sucedesse iria perder posições na grelha, e logicamente a sua pole-position. Contudo, a Ferrari descobriu que a caixa de velocidades do Ferrari de Charles Leclerc não sofreu “nenhum dano grave” no seu acidente da qualificação da Fórmula 1 no Mónaco, mas protela a decisão final sobre a sua mudança esta manhã.

Recorde-se que Leclerc assegurou a sua primeira pole position e da Ferrari, em 18 meses, mas a sessão terminou sob bandeira vermelha depois de Leclerc ter batido à saída das Piscinas, impedindo qualquer outro piloto pudesse melhorar o seu tempo: “Uma inspeção inicial da caixa de velocidades no carro de Charles Leclerc não revelou quaisquer danos graves”, lê-se numa breve declaração da Ferrari: “Outras verificações serão realizadas amanhã (hoje), para decidir se a mesma caixa de velocidades pode ser utilizada na corrida”.