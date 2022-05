GP Mónaco F1, Fernando Alonso: “poderíamos ter sido melhores” | AutoSport

Fernando Alonso terminou a sessão de qualificação do GP do Mónaco com o sétimo melhor tempo depois de duas tentativas de volta rápida com pneus macios novos. A primeira volta de Alonso colocou-o no quinto posto da tabela de tempos com 1:12,247s, mas não conseguiu completar a segunda volta com a bandeira vermelha depois do acidente de Sergio Pérez, levando a sessão a um fim abrupto.

A posição conquistada não foi do total agrado do piloto espanhol, que sente que podiam ter feito melhor.

“Embora tenhamos feito uma grande melhoria com o carro para hoje e em termos de posição foi um bom resultado, poderíamos ter sido melhores”, explicou Alonso após a sessão. “Na primeira tentativa na Q3, estava em quinto e com a evolução da pista penso que poderíamos ter mantido essa posição para amanhã. Infelizmente, bloqueei a travagem em Mirabeau. No Mónaco, quando se perde a concentração, mesmo por um segundo, pode ter um grande impacto, pelo que peço desculpa à equipa”.

O piloto espanhol admite que se chover amanhã, o espetáculo pode ser melhor para os fãs, mas não para os pilotos. “Precisamos de ver o que o amanhã nos traz e se chover a corrida pode ser caótica, com muitos Safety Car e bandeiras vermelhas. Se chover, tenho a certeza que será ótimo ver na televisão, mas muito stressante dentro do carro”.