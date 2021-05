GP Mónaco F1, Fernando Alonso: “Muito feliz por Carlos Sainz” | AutoSport

Fernando Alonso não teve um fim de semana positivo mas felicitou Carlos Sainz pela sua exibição, admitindo que ficou feliz por ver o seu compatriota no pódio:

“Estou muito feliz por ele. No Mónaco é difícil ultrapassar e fazer qualquer coisa. Quando ele foi quarto ontem (sábado) estava a perder aquela oportunidade do pódio, mas hoje, com Bottas e Leclerc de fora, eu sabia que ele estava em segundo lugar porque eu estava a olhar para os ecrãs”,

Pensei que, se algo acontecer ao Verstappen, ele tem a vitória. Não aconteceu, mas virá no futuro”, desejou Fernando sobre o seu amigo.Quanto ao fim-de-semana, foi muito claro: “Não era o que esperávamos em termos de desempenho e depois de duas boas corridas em Portimão e Barcelona, parece que demos um passo atrás. Fiz o melhor que pude, começando na 17ª posição e terminando na 13ª, no Mónaco não há hipóteses. Espero que tenha sido útil recolher dados e que a equipa faça progressos nas próximas corridas. Em Baku não sei realmente o que esperar”,