GP Mónaco F1: Fernando Alonso eliminado na Q1 | AutoSport

Mercedes foi a mais rápida na Q1 com Valtteri Bottas em destaque. Fernando Alonso não foi feliz no regresso ao Mónaco com uma eliminação na Q1.

A maioria dos carros saíram assim que a luz verde se acendeu no final do pit lane, com os pilotos em busca do melhor lugar para a primeira parte da qualificação.

Os pneus macios pareciam demorar a aquecer e a tendência foi fazer mais de uma volta lançada para colocar as borrachas na temperatura ideal. Lando Norris foi o primeiro a fazer um tempo decente, mas ainda longe dos registos vistos nos treinos destronado pouco depois por Antonio Giovinazzi.

Valtteri Bottas foi o primeiro a colocar um tempo no segundo 11, no que se tornou na primeira referência credível. Max Verstappen passou fugazmente pelo primeiro lugar com Carlos Sainz a fazer o melhor registo pouco depois. Charles Leclerc faz o terceiro tempo a meio da Q1 com Bottas a ficar em quinto, atrás de Lewis Hamilton em quinto.

A pista começou a melhorar rapidamente e os tempos foram caindo com Verstappen, Norris e Bottas ( o primeiro a chegar ao segundo 10) em destaque. No fundo da tabela tínhamos Esteban Ocon, Nicholas Latifi, George Russell e Nikita Mazepin.

No final, a luta para passar à Q2 aqueceu, e Ocon conseguiu uma vaga na sessão seguinte mas os eliminados foram Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Latifi e Mazepin.