GP Mónaco F1, Fernando Alonso e as decisões da FIA: “foram as certas…” | AutoSport

Fernando Alonso cometeu um erro na qualificação, numa volta que acabou com bandeira vermelha pelo que se a volta lhe tivesse corrido bem, também não seria possível melhorar pelo que começou e terminou o GP do Mónaco no sétimo lugar. Não meteu uma roda fora do sítio e se o seu monolugar é muito largo nas outras listas, que dizer do Mónaco.

Na segunda metade da corrida, poupou pneus e foi igual a si próprio: “isto é o Mónaco e adoro manter os outros pilotos atrás”, disse. Falava de Lewis Hamilton: “Abri uma margem de seis segundos, e o Hamilton não tinha os pneus para forçar” disse Alonso que está de acordo com as decisões tomadas pela FIA: “todas as decisões tomadas foram as certas. Não havia visibilidade no início, e como não tínhamos andado no molhado tivemos as duas voltas atrás do Safety Car. Foi o melhor que fizemos. A direcção da corrida tomou conta da nossa segurança e riscos, que é o que lhes pedimos que façam”, disse.