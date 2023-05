GP Mónaco F1: Extensa lista de componentes trocados no carro de Pérez | AutoSport

Foi revelada a lista de componentes trocados pela Red Bull no monolugar de Sergio Pérez na sequência do acidente sofrido pelo piloto mexicano na sessão de qualificação.

Em condições de parque fechado, a equipa substituiu o fundo do monolugar, a asa traseira, o volante e as baterias, por exemplo.

A lista completa é a seguinte:

Coluna e apoio da direção; suspensão dianteira externa; tambores dos travões dianteiros; tubagem para arrefecimento de óleo do lado esquerdo; sistema de arrefecimento do motor e proteção do motor do lado esquerdo; caixa de velocidades (anteriormente utilizada); sistema hidráulico de controlo da caixa de velocidades; suspensão interna e externa traseira; tambores dos travões traseiros; pinças dos travões traseiros; baterias anteriormente utilizadas); sensor de binário da caixa de velocidades; asa dianteira e nariz; fundo; asa traseira, incluindo a ‘beam wing’ e volante.

Foto: Martin Trenkler