GP Mónaco F1, Esteban Ocon: “estamos muito orgulhosos do que fizemos hoje” | AutoSport

Esteban Ocon nunca tinha conseguido ficar entre os dez pilotos mais rápidos nas 3 sessões de treinos livres do GP do Mónaco, mas terminou a Q3 com o décimo tempo, uma boa notícia para a Alpine que conseguiu colocar os dois pilotos dentro do top 10 num circuito onde a posição em pista é extremamente importante.

“Fizemos a nossa melhor volta com pneus usados, o que foi uma pena, mas se formos a ver de onde estávamos no primeiro treino livre, podemos estar muito orgulhosos do que fizemos hoje”, afirmou Ocon após a qualificação.

O A522 tem funcionado muito bem em qualificação, mas perde alguma performance na corrida. O piloto francês diz estar confiante que isso vai mudar no Mónaco “Estou confiante que o nosso carro vai funcionar na corrida. Se chover será ainda melhor, porque tenho mais potencial no carro com essas condições”, concluiu Ocon.