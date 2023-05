GP Mónaco F1, Esteban Ocon: “espero que este [pódio] seja o primeiro de muitos” | AutoSport

A Alpine demonstrou ter capacidade para se bater com Mercedes e Ferrari, apesar do traçado do Mónaco não ser o melhor para aferir o andamento de cada equipa. Os dois pilotos da Alpine estiveram na discussão das posições bem dentro do top 10 e Esteban Ocon conseguiu segurar o ímpeto de Carlos Sainz antes da chuva cair no traçado monegasco e depois das paragens para trocas de pneus regressou à pista no terceiro lugar, posição que se manteve até ao final da corrida.

“Foi um fim de semana muito forte de toda a equipa, desde o simulador, em todas as sessões de treinos fomos melhorando o carro e não cometemos um erro, até quando escolhemos montar os pneus intermédios na volta correta”, explicou, satisfeito, Esteban Ocon após a corrida. “Agora só resta desfrutar do momento, há algum tempo que não subia ao pódio e espero que este seja o primeiro de muitos”.

Este foi o terceiro pódio de Esteban Ocon na Fórmula 1.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA