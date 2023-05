GP Mónaco F1, Q1: Eliminados os dois pilotos da Haas, assim como Pérez | AutoSport

Como seria de esperar depois do seu acidente, numa fase precoce da Q1, Sergio Pérez foi eliminado na primeira fase da qualificação, ficando com o último lugar da grelha de partida. Como o piloto mexicano, foram eliminados Logan Sargeant – curiosamente Alexander Albon garantiu o terceiro tempo mais rápido – Kevin Magnusse, Nico Hülkenberg e Zhou Guanyu. Má sessão para os pilotos da Haas, mas não foi uma qualificação fácil para Lewis Hamilton e Carlos Sainz, que apenas na última volta rápida saíram dos lugares de eliminação.

A qualificação iniciou-se com 24.4º C de temperatura no ar e quase 49º C de temperatura em pista, com céu limpo e com a chuva muito longe. As previsões do início da semana não se materializaram e tivemos até agora uma pista seca, como seria para a qualificação mais importante do ano.

Depois de três sessões de treinos em que a Red Bull se superiorizou face à concorrência, tínhamos finalmente a sessão de qualificação mais exigente do ano. Red Bull parecia ser a mais forte, mas Ferrari e Aston Martin apresentavam argumentos para conseguir um lugar no tão desejado primeiro lugar da grelha. Mercedes, Alpine, Valtteri Bottas e Lando Norris eram os principais candidatos a um lugar na Q3, onde os dez mais rápidos tentariam encontrar a melhor posição para a largada do GP de amanhã.

Os primeiros 18 minutos da Q1 serviriam para retirar os cinco mais lentos.

Os Williams, Alpha Tauri, Alpine e Alfa Romeo foram os primeiros a ir para a pista, seguidos da McLaren, com os favoritos a saírem pouco depois. A pista encheu-se de carros num ápice. Max Verstappen tratou de entrar no segundo 13 na sua primeira volta, tal como Sergio Pérez, numa altura em que o segundo 14 ainda era o “preferido”. Os Aston Martin fizeram tempos muito parecidos aos dos Red Bull e pareciam estar em forma para tentar a surpresa. Lando Norris e Oscar Piastri instalaram-se nos primeiros lugares no momento em que Sergio Pérez falhou a entrada em Saint Devote acabando com a sua qualificação nesse impacto contra as proteções. Um impacto violento que certamente dará muito trabalho aos mecânicos. A sessão foi interrompida, com as bandeiras vermelhas a serem mostradas, enquanto o carro #11 era removido da pista.

Nesta fase, Lewis Hamilton, Nyck de Vries, Logan Sargeant, Carlos Sainz e Alex Albon estava na zona de eliminação, enquanto Lando Norris e Oscar Piastri lideravam a tabela de tempos.

Recomeçando a Q1, os tempos baixaram como se esperava, passando Max Verstappen pelo topo da tabela de tempos, assim como Esteban Ocon, até que Fernando Alonso, com o tempo de 1:12.886s, passou para a liderança. O piloto neerlandês não deixou que o piloto espanhol ficasse naquele posto durante muito tempo, melhorando o seu anterior registo para 1:12.644s, precisando de menos de 0.242s do que Alonso para terminar a volta rápida.

À passagem dos últimos 3 minutos, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Sergio Pérez, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg estavam em zona de eliminação, com Carlos Sainz em posição de risco.

Surpreendendo todos, Yuki Tsunoda registou o melhor tempo a cerca de um minuto e meio para o final da Q1, com o crono dee 1.12:642s.

Já nos segundos finais, Lewis Hamilton falhou a travagem na chicane e teve de abortar a sua tentativa de volta rápida, tendo apenas mais uma oportunidade, quando estava em posição de risco na zona de eliminação.

Fazendo melhor do que Tsunoda, Verstappen voltou para a frente da tabela de tempos, com 1:12.386s, enquanto Lewis Hamilton e Carlos Sainz conseguiram sair da zona de eliminação. A acompanhar Verstappen, estiveram Tsunoda e Alexander Albon nos primeiros lugares da tabela de tempos.

Menos de um segundo separou os 18 primeiros na Q1.