GP Mónaco F1, Daniel Ricciardo: “Vou-me afastar por uns dias” | AutoSport

Daniel Ricciardo foi um dos destaques pela negativa no GP do Mónaco. O piloto da McLaren esteve a milhas do nível de Lando Norris, seu colega de equipa, sem encontrar ainda resposta para o que aconteceu,

Ricciardo admitiu que lhe custou ver Norris passar por si, mas irá tentar encontrar soluções com a equipa:

“Penso que todo o fim-de-semana foi para esquecer”, disse ele à Sky F1. “Obviamente que o carro quatro [Lando Norris] e o resto da equipa conseguiram um pódio, por isso obviamente quero felicitá-los. Nem sequer sei se nos enganámos, simplesmente nunca chegou a acontecer. Não usamos realmente uma afinação diferente, os carros foram quase idênticos de um ponto de vista da afinação.”

“Obviamente tenho mais a aprender com este carro do que o Lando, por isso não estou a tentar ser diferente, tentando apenas seguir o que tem sido feito e seguir em frente com isso.”

“Mas foi um fim-de-semana estranho desde o início. Penso que provavelmente não vou analisar demasiado, penso apenas em avançar para Baku e ir a partir daí. Este ano houve certamente aquelas corridas em que pensei ‘sim, tenho de encontrar um pouco mais, mas virá’. Este fim-de-semana foi mais uma anomalia, com uma diferença tão grande.”

“Vou sem dúvida investigar, mas penso que quando é um fim-de-semana como este, provavelmente é melhor afastar-me apenas por alguns dias”.