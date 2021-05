GP Mónaco F1, Daniel Ricciardo: “Estou demasiado lento e não sei como mudar isso” | AutoSport

Daniel Ricciardo é um dos especialistas do Mónaco. O australiano já brilhou várias vezes nas ruas do Principado, mas este fim de semana tem sido difícil para o #3 que ficou mais uma vez muito longe do ritmo de Lando Norris, seu colega de equipa. O próprio Ricciardo admitiu que está demasiado lento:

“Não tenho falta de confiança no carro”, disse ele à Speedweek. “Mas de alguma forma não consegui traduzir isso num bom tempo de volta. Estou frustrado. Depois de uma volta penso, “agora foi boa”. E depois o painel diz: 12ºou 15º”.

“Sou demasiado lento e não sei realmente onde compensar isso,”