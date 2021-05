GP Mónaco F1: Cumprimento de Lando Norris a Daniel Ricciardo não foi provocação | AutoSport

Já na segunda metade da corrida, Daniel Ricciardo viu bandeiras azuis para deixar passar Lando Norris, uma situação que certamente terá pesado no piloto australiano.

Quando passou por Ricciardo, Norris cumprimentou Ricciardo e quando foi questionado se tal teria sido como provocação mas o jovem britânico tratou de negar essa teoria:

“Isso foi um agradecimento. Não creio que seja realmente importante. No Mónaco é normal ficar preso atrás de outros pilotos, por isso não acho que alguém precise de falar sobre isso. Daniel não precisa de ser envergonhado. Era apenas uma bandeira azul, o que é fácil de acontecer aqui no Mónaco, porque basta ficar preso atrás de carros. Por isso, não importa.”

“Penso que Daniel teve um bom ritmo na corrida. Quando o passei, não consegui afastar-me”.

Ele continuou: “Ele tem estado com dificuldade em encontrar confiança no carro, com a qual me senti bem este fim-de-semana. Mas quando não se tem isso, com estes tipos de carros, falta velocidade e falta confiança para realmente triar tudo do carro.

“É complicado, mas como vimos em Barcelona, quando o carro é bom [para ele] ele está lá. “Mas quando não está, ele tem mais dificuldade. É com ele”.