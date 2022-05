GP Mónaco F1: Corrida “apimentada” com probabilidade de chuva | AutoSport

2016 foi o último ano em que a corrida do GP do Mónaco foi realizada à chuva. Uma corrida que ficará para sempre na memória de Daniel Ricciardo e dos seus fãs, não por causa da chuva, mas por ter perdido a vitória devido a um pit stop muito lento, nada característico da Red Bull.

A verdade é que as “procissões” que normalmente assistimos no Mónaco tornam-se em corridas loucas quando chove e tudo pode acontecer.

A previsão meteorológica aponta para tempo seco e com sol para sexta-feira e sábado, mas há uma hipótese de 60% de chuva durante a corrida de domingo, com temperaturas a rondar os 22ºC.

A meteorologia acrescenta uma dose de imprevisibilidade para a corrida do Mónaco, que pode trazer um piloto das últimas posições para a frente do pelotão em pouco tempo e pelo contrário, pode atirar algum dos candidatos à vitória para posições menos desejáveis.