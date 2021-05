GP Mónaco F1, Christian Horner: ” Não estamos muito longe da frente” | AutoSport

Apesar da preocupação de Max Verstappen que afirmou que a equipa estava longe do ritmo desejado, Christian Horner mostrou-se mais otimista em relação ao potencial da Red Bull para este fim de semana:

“Penso que não encontramos ainda a janela ótima para os pneus e que de momento temos um pouco de subviragem no carro [ de Verstappen]”, disse Horner em conversa com a Sky Sports. O chefe da equipa continuou: “Portanto, só precisa de ser afinado, mas não creio que estejamos muito longe. Portanto, só precisa de ser afinado, mas não creio que estejamos a uma milha de distância. Obviamente, um bom dia para o Perez. Mas apanhou muito trânsito. Tenho a certeza de que todos se queixam disso. Mas ele apanhou trânsito com pneus macios e nunca teve uma volta limpa”, acrescentou Horner.

“Os Ferrari tiveram um bom ritmo nas duas últimas corridas. São muito rápidos com ambos os carros lá em cima, mas o seu carro parece bem equilibrado por isso foi um bom tempo”, disse o britânico.