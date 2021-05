GP Mónaco F1, Charles Leclerc: “Se fosse de propósito, não teria batido com tanta força” | AutoSport

Já não é a primeira vez que um Ferrari fica parado a meio da qualificação no Mónaco, garantido ao piloto que fica parado a pole. Mas o caso de Charles Leclerc negou as teorias da conspiração que já apontam o dedo ao monegasco, como tendo batido de propósito.

Leclerc negou isso e afirmou, de forma lógica, que se fosse esse o caso teria feito de outra maneira:

“Se estivesse a fazer de propósito, tê-lo-ia feito com um pouco menos de força! Por agora, estou preocupado com a traseira do carro, espero que esteja bem, mas não parece bem,”

“É uma pena terminar nas proteções, não é a mesma coisa”, admitiu ele. “Mas, ao mesmo tempo, estou incrivelmente feliz com a minha primeira volta cronometrada. A primeira curva foi bastante complicada. Não fiz uma grande primeira curva. Mas depois o segundo e terceiro sectores correram muito bem e estou muito, muito feliz por estar na pole”.

Foi “muito, muito complicado gerir a situação, mentalmente”, admitiu ele. “Pude sentir que estava bastante emocionado no carro. Mas disse a mim próprio que era Q3, agora é altura de juntar tudo. Consegui fazê-lo, por isso estou incrivelmente feliz”, acrescentou . “Mas tenho de dizer que é uma grande surpresa estar na pole e o Carlos Sainz no quarto lugar para a corrida de amanhã. É amanhã que marcamos pontos”, salientou ele. “Sempre tive muito azar aqui, por isso, vamos ver”.