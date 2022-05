GP Mónaco F1, Charles Leclerc: “Quero explicações” | AutoSport

Charles Leclerc foi quase sempre o piloto mais rápido no traçado monegasco durante o fim de semana e mesmo com as condições de chuva durante a corrida, parecia ter tudo controlado, até que a equipa tomou a decisão de o chamar para trocar os pneus de chuva por intermédios, o que não fez com Carlos Sainz mas queria ter feito, para parar novamente o piloto poucas voltas depois, daquela vez para montar os pneus slick.

“Hoje foi um desastre. A vitória estava claramente nas nossas mãos. Tínhamos performance, tínhamos tudo. Eu não compreendo a minha chamada [à box]. Quero explicações agora, não pude fazer mais. Fui chamado antes da última curva e não consegui reagir, nem pedir mais informações, mas foi claramente a decisão errada. Temos de melhorar”, explicou o piloto após a corrida.

A verdade é que Charles Leclerc perdeu nova oportunidade para vencer e responsabilizou a equipa por isso. “Perguntaram-me se queria passar de pneus de chuva para a slick e disse que sim, mas não agora, mais tarde na corrida. Não compreendo o que os fez mudar de ideias e montar os intermédios”, concluiu Leclerc.