GP Mónaco F1: Charles Leclerc não largará da pole | AutoSport

Afinal Charles Leclerc não irá largar da pole. A Ferrari está a tentar resolver um problema no carro do piloto, que ontem conquistou a pole. Por conseguinte, Leclerc irá largar do pit lane. A equipa, depois de ter dito que a caixa de velocidades não sofreu danos no acidente de ontem, encontrou problemas e o monegasco não irá quebrar a maldição da “sua” corrida.

Os pilotos largarão dos lugares predefinidos, mas deveremos ver um lugar vazio onde deveríamos ter Leclerc.