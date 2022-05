GP Mónaco F1, Charles Leclerc: “excelente ter o Carlos (Sainz) perto de mim, na linha da frente” | AutoSport

Charles Leclerc assegurou a pole position para o ‘seu’ Grande Prémio do Mónaco de F1 e vai ter a seu lado na primeira linha da grelha de partida, Carlos Sainz: “É muito especial, estou incrivelmente feliz tem sido um fim de semana muito suave até aqui, sabia que o nosso ritmo estava no carro e eu só tinha que fazer o trabalho.

Tudo correu perfeitamente naquela volta, e a volta antes da bandeira vermelha estava a ser realmente boa, mas de qualquer forma já não iria mudar nada para nós” começou por dizer o monegasco, que está muito contente por ter o Ferrari do seu colega de equipa logo ao lado. Na volta antes da interrupção “estava dois décimos abaixo, nos limites, a traseira estava um pouco instável, mas estava a melhorar. O carro estava fantástico e também é excelente ter o Carlos (Sainz) perto de mim, na linha da frente”, disse Leclerc que perante a ‘ameaça’ de chuva para amanhã: “no seco tudo é mais previsível, mas o que for, cá estaremos para lidar com isso”, disse.