GP Mónaco F1: Charles Leclerc devia ser penalizado, acredita Helmut Marko | AutoSport

O conselheiro da Red Bull Helmut Marko pensa que Charles Leclerc devia ser penalizado por falhar a balança da FIA durante a qualificação do GP do Mónaco.

O piloto monegasco da Ferrari quando entrou no pitlane durante a Q2, falhou a pesagem quando os delegados técnicos da FIA o indicaram e ficou parado à espera que os seus mecânicos o colocassem na balança, tendo que empurrar o F1-75 para cima da balança. O episódio passou sem qualquer nota da direção de corrida ou do delegado técnico da FIA, Jo Bauer, no entanto Marko não tem a mesma opinião e em declarações à ORF terá dito que: “Se castigam isto consistentemente, como fazem nas classes juniores, então haveria uma penalização drástica. Ele passou com o carro por lá. Não alteraram o carro em nada, mas de acordo com os regulamentos, deve haver penalização. Não o desejo, porque já teve tanto azar em Monte Carlo, mas penso que não se pode dizer que empurrar para trás o carro resolve esta infração”.

No entanto, mesmo com esta opinião, Marko admitiu que a Red Bull não se vai queixar ao colégio de comissários desportivos sobre este tema. “Não creio que precisemos de intervir. Isto foi tão claro”, disse o responsável da Red Bull. “Há outras equipas que também estão atrás dele e todos estão interessados em subir na grelha. Oficialmente, não vamos fazer nada”.