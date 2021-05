GP Mónaco F1, Charles Leclerc: “Começo a habituar-me a esta sensação aqui” | AutoSport

Dizem que não há lugar nenhum como a nossa casa. Mas para Charles Leclerc, essa máxima está a revelar-se difícil de fazer sentido. Desde 2017 que o piloto da Ferrari não vê a bandeira de xadrez na sua terra natal e desta vez o golpe foi ainda mais doloroso.

Com a pole nas mãos, o piloto não participou sequer na corrida com um problema na transmissão do seu carro a revelar-se impossível de resolver a tempo. Leclerc afirmou que começa a habituar-se a este tipo de desaires no Mónaco:

“Na garagem, foi muito, muito difícil”, disse Leclerc aos repórteres. “Acho que agora estou a habituar-me a esta sensação aqui, infelizmente. Nunca terminei uma corrida aqui… este ano não a começo, (apesar de) começar da pole. É difícil de aceitar. Mas também sinto que os mecânicos fizeram ontem um trabalho tão difícil para tentar verificar tudo. Os mecânicos ficaram finalmente um pouco contentes esta manhã por verem que tudo parecia estar bem, e todas as peças estavam bem. E então isto aconteceu. É uma pena para todos”.

“O que eu sei é que aparentemente o problema não vem da caixa de velocidades, vem mais da traseira esquerda do carro. Quer esteja ou não relacionado com o acidente, isto teremos de ver com as investigações após a corrida. Ainda é cedo para falar”.