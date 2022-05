GP Mónaco F1: Carros difíceis de dominar nas ruas do Principado | AutoSport

Os maiores e mais pesados monolugares deste ano são mais difíceis de dominar em curvas de velocidade mais baixa, como acontece no traçado do Mónaco. Os pilotos terão de se adaptar à condução dos novos carros numa pista muito diferente das restantes da época, onde alguns pilotos já levantaram algumas questões com a visibilidade em algumas zonas por causa das aletas nas rodas dianteiras.

As ultrapassagens, já de si difíceis de acontecerem num traçado citadino como o Mónaco, são outras das preocupações levantadas pelos pilotos. Lewis Hamilton chegou mesmo a dizer que as probabilidades de ultrapassar são mínimas, mas de um acidente são enormes.

“Os nossos carros são maiores do que nunca, mais largos do que nunca, a pista tem a mesma largura que tem tido sempre e somos mais rápidos do que nunca através do Mónaco, pelo que a percentagem de probabilidade de ultrapassar é mínima, as hipóteses de acidente são enormes e por isso a posição de qualificação é tudo”, explicou o piloto.

Uma coisa é certa, o GP do Mónaco poderá ser mais duro este ano do que nos anos anteriores.