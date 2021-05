GP Mónaco F1, Carlos Sainz: ” Primeiro pódio pela Ferrari não sabe tão bem como deveria” | AutoSport

Conquistar o primeiro pódio pela Ferrari no Mónaco não pode ser visto como um mão começo. Mas olhando ao que Carlos Sainz fez ao longo do fim de semana e como o domingo correu à Scuderia, entende-se que este pódio não seja tão doce como poderia ter sido.

Carlos Sainz admitiu que este pódio, apesar de ser o primeiro pela Ferrari, não tem o mesmo sabor, quer pelo azar de Charles Leclerc, quer pelo facto de Sainz ter falhado a pole por muito pouco:

“Se me tivessem dito antes de vir para o Mónaco que eu terminaria em segundo lugar, tê-lo-ia definitivamente aceitado”, disse Sainz. “É um bom resultado. É apenas a totalidade das circunstâncias do fim-de-semana”, continuou ele. “Tendo Charles na pole, eu a perder a possibilidade de fazer a pole ontem numa boa volta, talvez não saiba tão bem como deveria. Quando se vê o outro carro, não partindo da pole, de repente, a responsabilidade depende de mim para tentar salvar o fim-de-semana”, explicou ele. “Depois foi tudo uma questão de começar bem, e passar pelos retardatários muito rapidamente”.

“Obviamente Valtteri teve a paragem nas boxes”, reconheceu ele. “Mas mesmo sem isso, hoje senti-me muito bem com o carro. Senti que a equipa pelo menos merecia um pódio. Tenho a certeza de que quando refletir novamente sobre o fim-de-semana, ficarei muito feliz e orgulhoso. A Ferrari como equipa deve estar orgulhosa do carro, e do passo que deu este ano”.